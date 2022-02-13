Üye Girişi
SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri - Son Dakika

SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri

13.02.2022 00:57
SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı basın açıklamasında özellikle Maraş Caddesinde yapılan çalışmaların yersiz olduğunu ifade ederek Van Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı basın açıklamasında özellikle Maraş Caddesinde yapılan çalışmaların yersiz olduğunu ifade ederek Van Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı hizmet binasında gazetecilerle bir araya gelen İl Başkanı Özay İlhan, Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde yaptığı çalışmaları eleştirdi. Son yıllarda Maraş Caddesi üzerinde yapılan çalışmaların adeta bir yapboz çalışması haline getirildiğini dile getiren İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesine soruyoruz: Caddenin orta refüjün de ki çiçek saksıları niçin söküldü? Söküm işine ne kadar para harcandı? Saksıların yerine serme çim toprak getirildi ve serilen çim neden kaldırıldı? Serme ve sökme işlemlerine ne kadar para harcandı? Serme çim kaldırılarak neden beton karo döşendi? Kent neden bu denli betonlaştırıldı ve karo işlemine ne kadar para harcandı? Saksılar sökülüp çöpe atılırken, yerine basit, komik ve kent estetiğine uymayan mini saksılar için ne kadar para harcandı? Son olarak geçtiğimiz hafta içinde bir yıl önce kaldırılan saksıların yerine bu kez kent estetiğine uymayan basit, çürümeye müsait, mimari özelliği olmayan devasa metal saksılara neden karar verildi? Tüm bu işlerde çöpe giden paraların hesabını kim verecek?" dedi.

Açıklamalarında Van'da yapılan atamaları da eleştiren İlhan, "Van Büyükşehir Belediyesi'nin 3 bin 6OO ek göstergeli kadrolarına bir kurumdan geçiş yapan imtiyazlı kişilerde hangi kriterler arandı? Bu geçişlerin arkasında kim ya da kimler var? Van kamuoyunda Büyükşehir Belediyesinde ki atama ve görevlendirmelerin iktidar partisinin içinde ki siyasi dengelere göre yapıldığı iddiaları doğru mu? Belediyenin kalabalık yönetim kadrosu ve kenti tanımayan danışmanlarla beraber kaynakları çarçur edilmekte ve kentimiz kötü yönetilmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak sorularımızın yetkili makamlarca ivedilikle cevaplanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Özay İlhan, Van, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:19:46. #1.13#
SON DAKİKA: SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement