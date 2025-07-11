Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 1995'te Avrupa'da dünyanın gözü önünde yaşanan, insanlık tarihinin şahit olduğu en elim olaylardan Srebrenitsa soykırımının 30. yılı olduğunu anımsattı.

Soykırımda katledilen 8 bin 372 Bosnalıyı rahmetle andığını, geride kalan ailelerinin ve Bosna Hersek halkının acılarını tüm kalbiyle paylaştığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, tüm vicdan sahipleri Srebrenitsa'da 8 bini aşkın insanın katledilmesine modern dünyanın kör, sağır ve dilsiz kalışını utançla hatırlarken, yaşanan acıyı ve yitirilen canları derin bir hüzünle yad ediyoruz. Bilge Aliya'nın deyişiyle 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."