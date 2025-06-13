Starmer ve Netanyahu Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek, bölgedeki istikrarın korunması açısından sakinleşme ve diplomatik çözüm ihtiyacını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu açıkça ifade etti ve Birleşik Krallık'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Sakinleşme ve diplomatik çözüm ihtiyacını, bölgedeki istikrarın korunması açısından bir kez daha Netanyahu'ya hatırlattı" denildi. - LONDRA