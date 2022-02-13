Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bafra ilçesinde inşaatı süren Hükümet Konağı'ndaki incelemesinin ardından partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece Anadolu coğrafyasının değil, mazlum coğrafyaların da sesi olduğunu ifade etti.

EKONOMİK SORUN

Dünyada göç, enerji ve ekonomik sorunlar yaşandığını, Türkiye'nin de bu süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Soylu, "Bütün bunların getirdiği bir ekonomik sorun var. Ekonomik bir girdap var bütün dünyada. Şu an herkes yaşıyor bu sorunu." dedi.

"300 YILLIK MAKASI KAPATIYORUZ"

Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"AK Parti tam zamanında, dünyanın içinde Türkiye'de bu ülkeyi Anadolu coğrafyasında etrafındaki coğrafyasına ışık saçıyor. Tam da zamanında. Güçlü bir liderle tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Değer kaybına uğramayan bir liderle. Nasıl başlamışsa yolculuğuna öyle devam eden bir liderle öyle devam eden bir kadroyla. Üç yüz yıllık makası kapatıyoruz. Bu kadrolar buna ev sahipliği yapmaktalar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa'dan, Amerika'dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi var. 'Eğer bunlar 2023'ten sonra Türkiye'yi yönetmeye çalışırlarsa devam ederlerse eyvah biz yandık' anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur."

"CİNSEL YÖNELİM GETİRECEKLERMİŞ"

Dönem dönem dünyanın karşılaştığı sıkıntılardan Türkiye'ye sirayet edenler de olabildiğini söyleyen Soylu, "Bunu yine biz çözeriz, kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek? Ha çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy'deki belediye meclis üyesi o açıkladı; 'Erkeklerle erkeler, kadınlarla kadınlar evlenebilir' diye. Tövbe estağfurullah. ya Resulullah akıl fikir ver. Bunları hiç tesadüfü sözler olarak görmeyin." dedi.

6 MUHALEFET LİDERİNE YUVARLAK MASA TEPKİSİ

AK Parti'nin sadece ülkenin ekonomisini geliştirerek Türkiye'yi büyüten bir parti olmadığına işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir. Biz aileden kendi gücünü neşet eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bu ülkeyi aile yapısını, aile anlayışını tarumar etmek için, birbirimize olan saygıyı, sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti, hürmeti, el öpmeyi, bayramı, seyranı, cenazeyi, düğünü bizden alıkoymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 1960 darbesini yapıtılar yıkamadılar, 1971'i yaptılar yıkamadılar, 1980'i yaptılar yıkamadılar, 28 Şubatı yaptılar yıkamadılar, 27 Nisan'ı yaptılar yıkamadılar. Gezi'yi yaptılar yıkamadılar, 17-25'i yaptılar yıkamadılar. 6-8 Ekim'i yaptılar yıkamadılar. 15 Temmuz'u yaptılar yıkamadılar. Dolar saldırısı yaptılar yıkamadılar. Bu güçlü tutkun yapımız olduğu için yıkamadılar. Bunun için yıkamadılar. Şimdi bir taraftan değerlerimize, aile yapımıza, inancımıza geçmişte yaptıkları içerden yönettikleri ve saldırdıkları yapıları şimdi dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Hangi sivil toplum örgütlerine hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? 10 milyon dolarlarca... Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek."