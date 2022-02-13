Üye Girişi
Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek - Son Dakika

Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek

13.02.2022 18:58
Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek

6 muhalefet liderinin yuvarlak masa etrafında görüşmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Bakan Soylu, "Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bafra ilçesinde inşaatı süren Hükümet Konağı'ndaki incelemesinin ardından partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece Anadolu coğrafyasının değil, mazlum coğrafyaların da sesi olduğunu ifade etti.

EKONOMİK SORUN

Dünyada göç, enerji ve ekonomik sorunlar yaşandığını, Türkiye'nin de bu süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Soylu, "Bütün bunların getirdiği bir ekonomik sorun var. Ekonomik bir girdap var bütün dünyada. Şu an herkes yaşıyor bu sorunu." dedi.

"300 YILLIK MAKASI KAPATIYORUZ"

Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"AK Parti tam zamanında, dünyanın içinde Türkiye'de bu ülkeyi Anadolu coğrafyasında etrafındaki coğrafyasına ışık saçıyor. Tam da zamanında. Güçlü bir liderle tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Değer kaybına uğramayan bir liderle. Nasıl başlamışsa yolculuğuna öyle devam eden bir liderle öyle devam eden bir kadroyla. Üç yüz yıllık makası kapatıyoruz. Bu kadrolar buna ev sahipliği yapmaktalar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa'dan, Amerika'dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi var. 'Eğer bunlar 2023'ten sonra Türkiye'yi yönetmeye çalışırlarsa devam ederlerse eyvah biz yandık' anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur."

"CİNSEL YÖNELİM GETİRECEKLERMİŞ"

Dönem dönem dünyanın karşılaştığı sıkıntılardan Türkiye'ye sirayet edenler de olabildiğini söyleyen Soylu, "Bunu yine biz çözeriz, kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek? Ha çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy'deki belediye meclis üyesi o açıkladı; 'Erkeklerle erkeler, kadınlarla kadınlar evlenebilir' diye. Tövbe estağfurullah. ya Resulullah akıl fikir ver. Bunları hiç tesadüfü sözler olarak görmeyin." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek

6 MUHALEFET LİDERİNE YUVARLAK MASA TEPKİSİ

AK Parti'nin sadece ülkenin ekonomisini geliştirerek Türkiye'yi büyüten bir parti olmadığına işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir. Biz aileden kendi gücünü neşet eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bu ülkeyi aile yapısını, aile anlayışını tarumar etmek için, birbirimize olan saygıyı, sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti, hürmeti, el öpmeyi, bayramı, seyranı, cenazeyi, düğünü bizden alıkoymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 1960 darbesini yapıtılar yıkamadılar, 1971'i yaptılar yıkamadılar, 1980'i yaptılar yıkamadılar, 28 Şubatı yaptılar yıkamadılar, 27 Nisan'ı yaptılar yıkamadılar. Gezi'yi yaptılar yıkamadılar, 17-25'i yaptılar yıkamadılar. 6-8 Ekim'i yaptılar yıkamadılar. 15 Temmuz'u yaptılar yıkamadılar. Dolar saldırısı yaptılar yıkamadılar. Bu güçlü tutkun yapımız olduğu için yıkamadılar. Bunun için yıkamadılar. Şimdi bir taraftan değerlerimize, aile yapımıza, inancımıza geçmişte yaptıkları içerden yönettikleri ve saldırdıkları yapıları şimdi dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Hangi sivil toplum örgütlerine hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? 10 milyon dolarlarca... Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek."

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Muhalefet, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:58 Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 19:06:31. #1.11#
SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement