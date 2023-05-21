Katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı ağır şekilde eleştirmişti.
Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" ifadesini kullanmıştı.
Bakan Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Bekir Ağırdır, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimi öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"CHP örgütünün kendi iç tartışmalarından, suçlamalardan kurtulması, seçimin sürdüğü fikrini ve "Biz bitti demeden bitmez" duygusunu vermenin yolunu bulması gerek" diyen Ağırdır, "4-5 puan fark deniyor ama sonuç olarak konuştuğumuz oy üç milyon. Bir yandan, yüzde 45'le Ecevit ve İnönü dahil CHP tarihinin en yüksek genel başkanlık oyuna ulaşılmış. Bu aslında Kemal Bey'in kişisel başarısı" görüşünü ifade etti.
Ağırdır, "Seçimin bitmediğini düşünüyorum. Hukuken de bitmiş değil zaten. Yani bilmiyorum kimse farkında mı ama… Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan'ın fark atması da Kemal Bey'in fark atması da mümkün" dedi.
Son Dakika › Politika › Süleyman Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme - Son Dakika