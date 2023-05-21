Süleyman Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme - Son Dakika
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Süleyman Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme

21.05.2023 12:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır, ülkemize operasyon çekiyor" sözleriyle eleştirdiği KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 2. tur öncesi dikkat çeken bir seçim değerlendirmesi geldi. Ağırdır, "Seçimin bitmediğini düşünüyorum. Hukuken de bitmiş değil zaten. Yani bilmiyorum kimse farkında mı ama… Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan'ın fark atması da Kemal Bey'in fark atması da mümkün" diye konuştu.

Katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı ağır şekilde eleştirmişti.

"BU ADAM ULUSLARARASI SİSTEMİN TÜRKİYE'DEKİ ETKİ AJANIDIR"

Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

AĞIRDIR'DAN 2. TUR ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bakan Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Bekir Ağırdır, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimi öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"CHP TARİHİNİN EN YÜKSEK GENEL BAŞKANLIK OYUNA ULAŞILDI"

"CHP örgütünün kendi iç tartışmalarından, suçlamalardan kurtulması, seçimin sürdüğü fikrini ve "Biz bitti demeden bitmez" duygusunu vermenin yolunu bulması gerek" diyen Ağırdır, "4-5 puan fark deniyor ama sonuç olarak konuştuğumuz oy üç milyon. Bir yandan, yüzde 45'le Ecevit ve İnönü dahil CHP tarihinin en yüksek genel başkanlık oyuna ulaşılmış. Bu aslında Kemal Bey'in kişisel başarısı" görüşünü ifade etti.

"SEÇİMİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ağırdır, "Seçimin bitmediğini düşünüyorum. Hukuken de bitmiş değil zaten. Yani bilmiyorum kimse farkında mı ama… Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan'ın fark atması da Kemal Bey'in fark atması da mümkün" dedi.

YORUMLAR (6)
  • ahmet kasap: TAYYİP ERDOĞAN SEÇİMDEN SONRA BUNLARA GEREKEN CEVABI EN İYİ ŞEKİLDE VERECEKTİR Cevap Yaz 24 16 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: Erdoğanın 49.5 oyu yukarı çıkar ve kazanacak konda istediği ni söylesin. Cevap Yaz 86 54 Yayından Kaldır
  • suna genç: lafa bak ya! ikisi de fark atar diyor çocuk bile 2 ihtimalli yarışın sonucuna benzer tahminde bulunabilir. Cevap Yaz 84 23 Yayından Kaldır
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Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme Soylu'nun 'Türkiye'ye operasyon çekiyor' dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme

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