Süleyman Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme

Katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı ağır şekilde eleştirmişti.

"BU ADAM ULUSLARARASI SİSTEMİN TÜRKİYE'DEKİ ETKİ AJANIDIR"

Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

AĞIRDIR'DAN 2. TUR ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bakan Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Bekir Ağırdır, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimi öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"CHP TARİHİNİN EN YÜKSEK GENEL BAŞKANLIK OYUNA ULAŞILDI"

"CHP örgütünün kendi iç tartışmalarından, suçlamalardan kurtulması, seçimin sürdüğü fikrini ve "Biz bitti demeden bitmez" duygusunu vermenin yolunu bulması gerek" diyen Ağırdır, "4-5 puan fark deniyor ama sonuç olarak konuştuğumuz oy üç milyon. Bir yandan, yüzde 45'le Ecevit ve İnönü dahil CHP tarihinin en yüksek genel başkanlık oyuna ulaşılmış. Bu aslında Kemal Bey'in kişisel başarısı" görüşünü ifade etti.

"SEÇİMİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ağırdır, "Seçimin bitmediğini düşünüyorum. Hukuken de bitmiş değil zaten. Yani bilmiyorum kimse farkında mı ama… Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan'ın fark atması da Kemal Bey'in fark atması da mümkün" dedi.