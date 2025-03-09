Suriye'de Çatışmalar Devam Ediyor

Arap medyasına göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında çıkan çatışmaların "beklenen zorluklar" dahilinde olduğunu söyledi.

Suriye'de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında Perşembe günü başlayan çatışmalar sürüyor. Arap medyasına göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara çatışmaların "beklenen zorluklar" dahilinde olduğunu söyledi. Eş-Şara ayrıca ulusal birlik çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı bölgesindeki Lazkiye ile Tartus'ta devam eden çatışmalarda 745 sivil ile 125 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 148 Esad unsurunun da öldürüldüğünü aktardı. - ŞAM