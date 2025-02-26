Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Başladı

Politika

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konferansın düzenlenmesinden duyulan memnuniyet vurgulanarak, "Bu sürecin kardeş Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirmeye ve ulusal birliğini güçlendirmeye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, devlet kurumlarının inşası ve halkın refahı için çabalara destek vereceğini kaydetti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de konferansın düzenlenmesini "Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah beklentilerini gerçekleştirme yolunda ciddi ve değerli bir adım" olarak nitelendirdi.

Budeyvi, konferansın "hukukun üstünlüğü ve eşit vatandaşlık ilkelerine dayalı, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyan kapsamlı bir siyasi çözüme katkı sağlamasını umduğunu" ifade etti.

Konferansın nihai bildirgesinde yer alan hususları takdirle karşıladığını belirten Budeyvi, "katılımcıların samimi bir şekilde kapsamlı siyasi çözümler bulma arzularını yansıttığını" vurguladı. Budeyvi, bu tür diyalogların devam etmesinin Suriye'de ulusal mutabakatı güçlendirmek için önemli olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter ayrıca, KİK'in Suriye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyduğunu, halkın beklentilerini karşılayan kapsamlı bir siyasi geçiş sürecini desteklediğini ve ulusal uzlaşının devletin yeniden inşası ve istikrarı için temel bir unsur olduğunu ifade etti.

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı

Başkent Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail'in, Suriye'nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandığı ve ihlallerin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulanan Ulusal Diyalog Konferansı kapanış bildirisinde, geçiş sürecinde anayasal boşluğu dolduracak geçici bir anayasal bildirgenin ilan edilmesi, geçici yasama meclisi kurulması ve kalıcı anayasa taslağı için bir komisyon oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, kadın haklarının korunması, nefret söylemi ve intikamcı yaklaşımların reddedilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için yaptırımların kaldırılması çağrısının yapıldığı bildiride, kamu kurumlarındaki reform ve eğitim sisteminin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Konferans kapsamında geçiş döneminde adalet, yeni anayasa, kurumların yeniden inşası ve reformu, kişisel özgürlükler, sivil toplum kuruluşların önemi ile ekonomi başlıklarıyla 6 çalıştay düzenlendi.

Konferans öncesinde 30'dan fazla toplantı düzenleyen Hazırlık Komitesi, ülkenin farklı illerinde 4 binden fazla kişiyle istişareler gerçekleştirmişti.

Şam'daki Halk Sarayı'nda sabah başlayan ve gün boyu farklı çalıştayların yapıldığı konferansın kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri de katılmıştı.