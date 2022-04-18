Şuşa şehrinde Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
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Şuşa şehrinde Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi düzenlenecek

18.04.2022 17:17
Şuşa şehrinde Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi düzenlenecek

Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi 21-25 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi 21-25 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kongre, yaklaşık 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın tarihi Şuşa kentinde düzenlenecek.

Kongre katılımcıları önce Bakü'de bulanan "Fahri Hiyaban", Birinci ve İkinci Şehitliği ziyaret edecek, ardından Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya hareket edecekler. Etkinliğe 65 ülkeden yaklaşık 400 diaspora temsilcisinin katılması bekleniyor. Resmi açılış töreninin ardından, Azerbaycan'ın Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bir rapor sunulacak, "Savaş sonrası dönemde Azerbaycan diasporasının karşılaştığı zorluklar", "Azerbaycan diasporasının Karabağ'ın restorasyonu ve yeniden inşasına katkıları" konuları ele alınacak.

Dünya Azerbaycanlıları 5. Kongresi, Karabağ'ın kurtuluşundan sonra Azerbaycan diasporasının ilk büyük toplantısı olacak. - ANKARA

Şuşa şehrinde Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi düzenlenecek

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Azerbaycan, Kongre, Nisan, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şuşa şehrinde Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi düzenlenecek - Son Dakika


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