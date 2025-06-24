Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP\'ye katılıyor
24.06.2025 08:25  Güncelleme: 08:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta ziyaret ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün grup toplantısına katılarak, 8 Şubat 2021'de istifa ettiği CHP'ye yaklaşık 4,5 yıl sonra dönmesi bekleniyor. İnce'ye grup toplantısında parti rozetini takılacak.

Muharrem İnce, 4,5 yıl sonra CHP'ye geri dönüyor. İnce'nin bugün yapılacak grup toplantısında resmen partiye katılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran günü Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği İnce'yi CHP'ye davet etmiş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Memleket Partisi'ni CHP'ye en yakın parti olarak tanımlayarak, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" ifadesini kullanmıştı. İnce de bu davet üzerine, en kısa sürede partisinin yetkili kurullarını toplayacağını açıklamıştı. Özel, katıldığı televizyon programında soru üzerine, "Bugün inşallah kendi il başkanları toplantısıyla, kendi yetkili kurul toplantısıyla bir karar verecekler" ifadesini kullandı.

İNCE 4,5 YIL ARADAN SONRA CHP'YE DÖNÜYOR

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre İnce bugün TBMM'de CHP'nin grup toplantısına katılarak, partiye dönecek. 2014 ve 2018 kurultaylarında CHP'de genel başkan adayı olan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş, CHP üyesiyken 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'nin kuruluşunu ilan etmiş, 8 Şubat 2021'de ise CHP'den resmen istifa etmişti. İnce, istifasından yaklaşık 5 ay sonra 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu. İnce'nin yaklaşık 4,5 yıllık aranın ardından yarın CHP'ye dönmesi bekleniyor.

İnce, 2002 öncesinde Yalova İl Başkanlığı görevinde bulunduğu CHP'de, 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekili, 2010-2014 yılları arasında ise grup başkanvekili olarak görev yapmıştı.

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Özgür Özel, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Semih Aymergen:
    döne döne yalama oldunuz. 93 23 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat:
    Katilsa nolacak sanki Cumhurbaşkanı olacak 59 32 Yanıtla
  • Emsal doğan:
    bu adam cumhurbaşkanı adayı olmasın diye kaset çıkartmamışlarmıydı... 76 8 Yanıtla
  • enteresan:
    Muharrem İncenin başkan olması gereklidir 41 33 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    iyi olur en aklı başında olan bu içlerinde 38 24 Yanıtla
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