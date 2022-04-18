Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: "20 yılda Tacikistan-Kırgızistan sınırının yüzde 68'i belirlendi" - Son Dakika
Üye Girişi

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: "20 yılda Tacikistan-Kırgızistan sınırının yüzde 68'i belirlendi"

18.04.2022 10:16
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: "20 yılda Tacikistan-Kırgızistan sınırının yüzde 68'i belirlendi"

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 20 yılda ülkesi ile Kırgızistan arasındaki 987 kilometrelik sınırın yüzde 68'inin belirlendiğini söyledi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 20 yılda ülkesi ile Kırgızistan arasındaki 987 kilometrelik sınırın yüzde 68'inin belirlendiğini söyledi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan'ı Kırgızistan ile ayıran Sughd bölgesindeki İsfara şehri yönetici ve aktivistleri ile yaptığı görüşmede sınır sorununu değerlendirdi. İsfara şehrinin Kırgızistan ile uzun sınırı olduğunu belirten Rahman, bu sınırın 2 ülke halkları arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Hükümetin, Kırgızistan ile olan devlet sınırının belirlenmesiyle ilgili görüşmelerin bir an önce yapılmasını desteklediğini ifade eden Rahman, "Komisyonun 20 yıllık çalışması sonucunda 2 ülke arasındaki 987 kilometrelik sınırın 663 kilometresi yani yüzde 68,4'ü belirlendi ve üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi. - DUŞANBE

YORUMLAR
500

İmamali Rahman, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Tacikistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: '20 yılda Tacikistan-Kırgızistan sınırının yüzde 68'i belirlendi' - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: "20 yılda Tacikistan-Kırgızistan sınırının yüzde 68'i belirlendi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement