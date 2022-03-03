Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak - Son Dakika
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Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak

03.03.2022 11:14
Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak

Korona pandemisi döneminde hastanelerde muayene sürelerinin uzaması, vatandaşların randevu alamamasına sebep olmuştu. Bir türlü randevu alamayan vatandaşların isyanı, AK Partili vekiller tarafından Cumhurbaşkanı'na aktarıldı. Erdoğan, bu sorunun çözülebilmesi için kurmaylarına çalışma yapmaları talimatını verdi.

İstanbul'daki kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve Alo 182 üzerinden randevu bulmak oldukça zor bir hale gelmişti.

RANDEVU BULAMAMAK VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

İstedikleri bölümlere bir türlü randevu alamayan vatandaşlar da şikayetlerini internet ortamındaki platformlarda dile getirmişti. Vatandaşın isyan ettiği konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası talimatı verdi

VEKİLLER DURUMU AKTARDI

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda bazı vekiller, korona sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzamasının randevu almayı zorlaştırdığını aktardı. Konuyla ilgili diğer detayları da aktaran partililer, yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.

TALİMAT VERDİ

Konuyla ilgili hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil bir çalışma yapılması için kurmaylarına talimat verdi.

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Son Dakika Politika Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak - Son Dakika


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