Tansu Çiller oyunu kullandı, son haline yorum yağdı - Son Dakika
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Tansu Çiller oyunu kullandı, son haline yorum yağdı

28.05.2023 15:40

77 yaşındaki eski Başbakan Tansu Çiller, 2. tur için İstanbul'da sandık başına gitti. Oy kullanırken kameralar tarafından görüntülenen Çiller'in dinç görünümü, sosyal medyada gündem oldu.

Eski Başbakan Tansu Çiller Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oyunu Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

"ARTIK MİLLETİMİZ KONUŞUYOR"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Milletimiz çok büyük bir olgunlukla bu seçimleri idrak etti. Katılım çok yüksek oldu genel olarak. Demokrasi şölenini idrak eder gibi sandık başına gidildi. Aslında milletimizin bu duruşu demokrasi standardı çok yüksek ülkelerin teveccühünü toplamıştır. Bunun için milletimizi bir kez daha canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün herkes sustu artık milletimiz konuşuyor. Milletimiz ne derse iyi diyecektir, güzel diyecektir. Tüm milletimiz için herkes için kadını erkeği genci yaşlısı herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tansu Çiller Oyunu Kullandı

"GENÇLEŞMİŞ" YORUMLARI YAPILDI

77 yaşındaki Çiller'in fit ve dinç görünümü ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Twitter'da birçok kişi Çiller'in eski fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında büyük fark olduğunu belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı

Çiller'in karşılaştırıldığı eski görüntüleri:

Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Tansu Çiller Oyunu Kullandı
Kaynak: DHA
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Tansu Çiller, Sarıyer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tansu Çiller oyunu kullandı, son haline yorum yağdı - Son Dakika


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