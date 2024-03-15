Tarım ve Orman Bakanı Balıkesir\'de Üreticilerle Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koç ve yem ezme makinesi dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, "Değerli kardeşlerim, bizler istiyoruz ki aile işletmelerimiz güçlü olsun. Hem güçlü olsun hem sürdürülebilir olsun. Bugünden yarına değil, nesillerden nesillere aktarılabilir olsun. Hem verimli hem kaliteli olmasını istiyoruz. Bunlar için bir çok desteğimiz var. Makine, ekipman onlarca desteğimiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim çok istediğimiz şeyi yaptığını anlattı. Görüyorum ki Balıkesir'in potansiyeli, bizim bu zamana kadar tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde. Bu nedenle bizlerin daha fazla gayret etmesi, daha fazla sizlerin yanında olması lazım. Balıkesir'in bu potansiyelini hep beraber, hem ülkemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde hem de ihracat yaparak ülkemize ve Balıkesir'e döviz kazandıracak, üreticilerimize daha fazla kazandırır hale getirmek istiyoruz. Sulama projeleriyle ilgili müjdeler verdik. Bu zamana kadar yapılan baraj, gölet ve sulama projelerinin bundan sonra devamıyla alakalı, devam edenlerin hızlıca bitirilmesi, yapılması gereken sulama ve su depolama projelerini de en kısa sürede tamamlayarak Balıkesir'in potansiyeline ulaşması için her şeyi yapacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar üreticilerimizle buluşmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bizi tutabilene aşk olsun' sözünü tekrarlamak istiyorum. Değerli üreticilerimiz yeter ki sizler üretin, Bakanlığımızla yerel yönetimlerimiz ile hemen yanı başınızdayız. Hepimizi tutabilene aşk olsun" dedi.
"Balıkesir'in potansiyeli tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde" diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık olarak hedefledikleri pek çok şeyin Balıkesir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından hayata geçirilmiş olduğunu gördüklerini, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Balıkesir'i kırsal kalkınmanın başkenti haline getiren proje ve yatırımlarını çeşitlendiren ve artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi son olarak, kendi Damızlık Merkezlerinde yetiştirdiği 100 damızlık koçu Altıeylül ve Karesili yetiştiricilere dağıttı. Bunun yanı sıra 2 ton yem ezme kapasitesine sahip 13 adet yem ezme makinesinin üreticilere dağıtıldığı "Damızlık Küçükbaş Hayvan ve Yem Ezme Makineleri Dağıtımı Töreni", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende damızlık koçları dolaşma imkanı bulan Bakan Yumaklı, küçük bir kuzuyu da kucağına alıp sevdi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Tarım ve Orman Bakanı Balıkesir'de Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO'daki proje tanıtım toplantısında Ulus Meydanı'nın yakında açılacağını duyurdu. Yavaş ayrıca, İş Bankası'nın müze olarak kullanılacağını, Roma Hamamı'nın Kültür Bakanlığı'na geri verildiğini ve EGO'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait binaya taşınacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca, ziyaret sırasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ek Hizmet Binasının inşaatını gezdi ve yeni atanacak sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını belirtti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, halkın kendi kaderini eline alacağını söyledi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. TİP, yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP'in adayları arasında kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin yasakların geri gelmesine çalıştığını ve terör örgütünün de vatan evlatlarını katlettiğini belirterek, her ikisinin de Türkiye'nin huzurunu istemediğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Hakkari'deki belediye başkan adayı İsmet Ölmez'i desteklediğini ve Hakkari'ye yapılan yatırımlardan bahsetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan hizmetleri devam ettireceklerini ve onları tamamlayacaklarını belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yollarla Kütahya'yı komşu illere bağladıklarını ve devam eden otoyol projesini optimize ederek şehir için en yararlı hale getireceklerini söyledi. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerini birbirine bağlayacaklarını ve Abide-Simav yolu projesini tamamlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de gerçekleştirilen damızlık koç ve yem ezme makinesi dağıtım töreninde konuştu ve Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balbey Kentsel Yenileme Projesi'nin 1. etabının 1.5 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje kapsamında Balbey Mahallesi tarihi dokusuna uygun şekilde düzenlenecek ve 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek. Proje, ofisler, konutlar, dükkanlar, otopark ve peyzaj alanları gibi birçok özelliği içerecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile görüştü.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte tarihi yarımadada esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kurum, esnafların Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorununa dair taleplerini dinledi ve göreve gelir gelmez bu sorunu çözeceğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kamu personelinin yargılanması için Ankara Ulus Meydanı'nda açıklama yaptı. Platform adına açıklama yapan Zeliha Ağırbaş, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin deprem felaketi olduğunu belirterek, tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi. Açıklamaya destek veren siyasi parti adayları da depremzedelerin taleplerine destek verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?