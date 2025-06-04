Tatar'dan Kurtulmuş'a Tebrik Telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Tatar, görüşmede, Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin TBMM ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatar ve Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayram tebriklerini de iletti.