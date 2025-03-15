Tavşanlı\'da MHP İftar Programına Yoğun İlgi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe yönetimi ve Tavşanlı Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen iftar programına yoğun ilgi gösterildi.

MHP İlçe Başkanı Kurşat Öztaş ve Ülkü Ocakları Başkanı Murat Akkaya, tarafından organize edilen iftar programına katılım oldukça yoğundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, belde belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kürşat Öztaş yaptıkları konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptılar. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişilik iftar programı, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KÜTAHYA