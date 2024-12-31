TBMM Başkanı Kurtulmuş: 2024, Türkiye'nin Güçlü Bir Yıl Olacak - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 2024, Türkiye'nin Güçlü Bir Yıl Olacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 2024, Türkiye\'nin Güçlü Bir Yıl Olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 yılını Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl olarak tanımlayarak, iç siyasette uzlaşma ve milli birlik vurgusu yaptı. 2025 yılına girerken adalet ve barış temennilerinde bulundu.

31.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:49
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "2024, Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yıl, iç siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi ve geleceğimize dair güvenimizi pekiştirdi. Milletimiz iradesi, dayanıklılığı ve birbirine olan güveniyle dayanışma duygularını her fırsatta öne çıkardı" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yıl nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, 2025 yılına girerken milli birlik ve beraberliğini sağlamış, güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam etme kararlığı içerisinde olduklarını belirterek, "2024, Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yıl, iç siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi ve geleceğimize dair güvenimizi pekiştirdi. Milletimiz iradesi, dayanıklılığı ve birbirine olan güveniyle dayanışma duygularını her fırsatta öne çıkardı. 2025 yılına girerken, dost ve kardeş ülkelerle kurduğumuz güçlü bağlar ve artan iş birliği, hepimiz için gurur kaynağıdır. Akraba topluluklarla dilde, fikirde ve işte birliği esas alan vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlar hem bölgemizde hem de dünyada güçlü bir birliktelik hedefini daha görünür hale getirdi. Ortak tarih, kültür ve değerlerimizin ışığında bu birlikteliği daha da ileri taşıyacağız" dedi.

'2025'İN ADALET VE BARIŞIN TESİS EDİLDİĞİ BİR YIL OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin saldırıları nedeniyle Gazze ve Lübnan'da yaşanan acıları hissettiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Ancak, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin adalet ve insan hakları doğrultusunda Filistin halkı lehine aldığı kararlar, insanlık adına umut ışığı olmuştur. 2025'in, adaletin ve barışın tesis edildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Suriye için de huzur ve istikrarın yeniden inşa edileceği bir dönemin başlamasını umuyorum. Suriye'de barışın ve istikrarın yeniden tesisi hem bölgesel huzur hem de insanlık adına büyük bir kazanım olacaktır. Türkiye olarak devlet millet el ele vererek, bölgesel barış ve kardeşlik için kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

'ÖZGÜR, ADİL VE KAPSAYICI BİR SİSTEM İÇİN TARİHİ EŞİKTEYİZ'

Ardından yeni anayasa çalışmalarına değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz. 2025 yılının, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının sorunlarımızın çözüme kavuşacağı, bölgemiz için kardeşlik ve iş birliğiyle esenliğin sağlanacağı; milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum. Aziz milletimizin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, yeniden güçlü ve büyük Türkiye, daha adil bir dünya yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Dünyada barışın ve adaletin tesisi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: 2024, Türkiye'nin Güçlü Bir Yıl Olacak - Son Dakika

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