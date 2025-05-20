TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi.
Meclis Genel Kurulu'nda yönettiği oturum sırasında konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Yaptığım açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek bir tek cümle yoktur. Eğer böyle anlaşıldıysa, bir tek Alevi kardeşimiz bile bundan üzüldüyse bundan dolayı hassasiyetimi ve üzüntümü ben de buradan ifade etmek isterim." dedi.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: " Şırnak'ta yaptığım, Gabar'da yaptığım bir konuşmaya atıfta bulundu zannediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir yanlış anlaşılmayı önlemek bakımından bana bu fırsatı verdiği için. O konuşmamın bütünlüğü içerisinde Anadolu'nun geçmişteki birlik kardeşlik serüvenini anlatırken Selahattin Eyyubi'den, Sultan Alparslan'dan, Mervani'lerden, Şeddadi'lerden, İdris Zibidlisi'den örnek verirken yaptığım açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek bir tek cümle yoktur. Eğer böyle anlaşıldıysa, bir tek Alevi kardeşimiz bile bundan üzüldüyse bundan dolayı hassasiyetimi ve üzüntümü ben de buradan ifade etmek isterim.
Söylediğim şey tam tersidir. Yani bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri hep beraber, biz Anadolu topraklarında ne zaman bir ve beraber olduysak, hep zaferlerle, hep büyük sevinçlerle dolu bir tarihe sahip olduk. Alevi'yi, Sünni'yi birbirinden ayırmak, Türk'ü, Kürt'ü birbirinden ayırmak aslında bizim tarihimizde yapılacak en büyük ihanettir. Kaldı ki hem taşıdığım Meclis Başkanı sıfatı dolayısıyla hem siyasi hayatımın her günü ortada olan bir insan olarak hayatımın hemen hemen birçok safhasında Hz. Ali Efendimizin, Mervan'ı Mısır'a vali olarak gönderirken söylediği şu sözü örnek olarak söylemişimdir. 'Bil ki ey Mervan insanlar ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir.'
Biz insanların hepsini ya yaratılışta eşimiz olarak görür hiçbir şekilde ayırmayız. Ya da Müslümanları, Allah'ı ve Peygamberi tanıyan hiç kimseyi bir diğerinden ayırt etmeyiz. Dolayısıyla bizim kitabımızda Sünniyi Aleviden, Aleviyi Sünniden ayırt etmek yoktur. Eğer konuşmam bağlamından çıkartılarak, böyle bir anlam taşımışsa, incinen bir tek Alevi kardeşim bile varsa ondan dolayı üzüntülerimi ifade ederim."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Bir başka ittifak ise Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi'nin yapmış olduğu bir büyük ittifaktır. 1514'te Çaldıran'da o ittifakımız Anadolu'daki Müslüman toplulukların başının daha dik bir şekilde dolaşmasına, esenlik ve birlik içerisinde birlikte var olmasını sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)