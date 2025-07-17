TBMM Başkanı Kurtulmuş, TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini Meclis'te kabul etti.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, yeniden TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Kabulde ayrıca bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı. - ANKARA