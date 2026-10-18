TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu için 19-20 Ekim'de Kırgızistan'a gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-20 Ekim'de Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde başkent Bişkek'te düzenlenecek TÜRKPA 15. Genel Kurulu, 20 Ekim Salı günü Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak.

Kurtulmuş, Genel Kurul'a hitap edecek, sonrasında Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan meclis başkanları ve TÜRKPA Genel Sekreteriyle düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

Genel Kurul marjında yapılacak TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı'na da iştirak edecek Kurtulmuş, TÜRKPA üyesi ülkelerin parlamento başkanlarıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.