TBMM Başkanı Mustafa Şentop Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Basın Bayramı'nı kutladı

24.07.2022 15:20
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Basın Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından, "Basın tarihimizde önemli bir tarihi gelişmenin yıl dönümünde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Halkın haber alma hakkının kullanılmasına hizmet ederek önemli bir görevi yerine getiren bütün basın çalışanlarına başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Paylaştığı bir diğer mesajda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Şentop, "Bugün, milletimizin sabır ve dualarının, kararlı mücadelesinin muhteşem bir neticesi olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının sene-i devriyesi. Binlerce şükür; binlerce teşekkür." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Cami, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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