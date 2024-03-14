TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'e ve Şırnak'ta şehit olan polis memuru İlker Duran'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı. Mustafa, Dünya Bankası'nda ve Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim. Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.
Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını belirterek, yeni bir anayasa hedeflediklerini söyledi. Tunç, Rize'de çeşitli programlara katıldı ve gençlerle bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunarak, 4-5 yıl içinde bu koridorun açılacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.