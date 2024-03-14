TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitler için başsağlığı diledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.