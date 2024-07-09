TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SETA'nın Washington'daki merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SETA'nın Washington'daki merkezini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SETA\'nın Washington\'daki merkezini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Washington'daki merkezini ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, SETA'nın nitelikli çalışmalarıyla ülkemizin ve dünyanın önemli düşünce kuruluşları arasına girdiğini belirtti.

09.07.2024 02:02
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Washington'daki merkezini ziyaret etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Washington'daki merkezini ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Ortaya koyduğu nitelikli çalışmaları sayesinde ülkemizin ve dünyanın önemli düşünce kuruluşları arasına giren SETA'yı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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