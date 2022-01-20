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TBMM Başkanı Şentop: "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil"

20.01.2022 12:48
TBMM Başkanı Şentop: "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gerçekleştirdiği değerlendirmede, "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Öyle bir yol tercih edenlerle ilgili de Anayasamızda, iç tüzüğümüzde gerekli hükümler var" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi'de gerçekleştirdiği değerlendirmede, "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Öyle bir yol tercih edenlerle ilgili de Anayasamızda, iç tüzüğümüzde gerekli hükümler var" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile Federal Ulusal Konseyi binasında bir araya geldi. Parlamento heyetinin de katıldığı görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması konusunda temenniler dile getirildi. TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile BAE'nin, geçmişe dayanan bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Bugün yeni ve dinamik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ekonomik ve ticari olarak da ciddi ilişkilerimiz mevcut" dedi. Şentop, iki ülke arasında her alandaki ilişkilerin ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı.

BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti.

"Katar'da seçimle oluşmuş parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Saqr Ghobash ile görüşmesi sonrası ziyarete ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. Katar temaslarının önemine değinerek, "Katar'da seçimle oluşmuş parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk. Önemli görüşmeler gerçekleşirdik. Dün gece itibariyle de Abu Dabi'ye geldik" dedi. Abu Dabi Meclis Başkanı, İçişleri Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görülmeler gerçekleştirdiğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, "Tükriye ile BAE arasında uzun zamandır ekonomik, ticari, bakımından özellikle halkları arasında ilişkileri bakımından ıkıntı yok. yeni bir süreç başladı. Türkiye ile BAE arasında birçok anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanımız da Şubat ayı ortalarında orayı ziyaret edecek planlanan o" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı ziyareti ile beraber daha çok daha önemli adımlar atılacak"

Mevcut ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımanın mümkün olduğunu kaydeden Şentop, her iki tarafta da bu iradenin olduğunu bildirerek, "BAE yöneticileri de Türkiye ilişkileri çok hızlı bir şekilde şu anda geliştirme çok güçlü bir iradeye sahip. Bu bakımdan bilhassa ticari ilişkiler bağlamında, bunun dışında birçok alanda daha birlikte hareket etmek ve bölgede barışa katkı sunacak işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı ziyareti ile beraber daha çok daha önemli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

HDP'li Semra Güzel için Karma Komisyon bugün toplanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'de bin 500 civarında dosya var. Bunlar arasında iç yüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi Karma Komisyon'a ait. Meclis Başkanlığı gelen dosyaları Karma Komisyona sevk ediyor, Karma Komisyonu kendine göre gündem dahilinde görüşebiliyor. Bununla süreçle ilgili de iç tüzüğe göre komisyon kurulması bir mecburiyet. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılması ile ilgili bir hazırlık çalışması olur, bu komisyon çalışması üzerine tekrar Karma Komisyon yeniden bir görüşme yapar. Kendi süreç kendi takvimi üzerine ilerliyor. Bunun dışındaki hususlarla Karma Komisyonunun yetkili ile ilgili ben bir şey söylemeyi uygun görmüyorum" açıklamasını yaptı.

"Siyasetle terör arasına bir mesafe konulması gerekiyor"

Terör dosyalarının ayrılabileceğine ilişkin açıklamalara değinen Şentop açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar, suçlar, ithamlar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak mutlaka TBMM'nin Karma Komisyonu'nun da harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde de buna imkan veren ölçüler, kriterler var. Terörün bir yöntem olmadığını, siyasetle terör arasına bir mesafe konulması gerektiğini aşılmaz bir mesafe konulması gerektiğini söylüyorum. Bu çok önemlidir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Öyle bir yol tercih edenlerle ilgili de Anayasamızda, iç tüzüğümüzde gerekli hükümler var. Dokunulmazlık bir kurumdur, yasama faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından önemli ama o dokunulmazlığın kaldırılması gibi de bir müessese de var. Bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapmak Türkiye Büyük millet Meclisi'nin temsil ettiği tarihi kimliği aykırı olan bir takım durumlar, tavırlar karşısında da TBMM'nin tavrını belirlemesi lazım. Buna karar verecek olan Karma Komisyonu'dur" - ABU DABİ

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Birleşik Arap Emirlikleri, Mustafa Şentop, Parlamento, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: "Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil" - Son Dakika
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