TBMM Başkanı Şentop'tan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı Açıklaması

29.05.2022 13:52
TBMM Başkanı Şentop'tan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün kutlu fethin 569. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimiz için kurduğu hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle toprağa dikilen her bir fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri...

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün kutlu fethin 569. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimiz için kurduğu hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle toprağa dikilen her bir fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Şentop, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Mayıs'ın hedefini müjdelemiş bir şehre kilitlenmiş bir gencin inancının, hayalinin ve azminin dünyayı değiştirdiği, yeni çağları açtığı bir gün olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet için "Dehasını, dünyaya farklı bakışı, merakı ve heyecanıyla büyüten bir gençten, yaşadığı toprakların çok ötesinde ufku rönesansı aşan doğunun ve batının hükümdarı olan münevver bir cihangir. Hakan'ül Bahreyn Sultan'ül Berreyn İki Denizin Hakanı İki Karanın Sultanı, Ebu'l-Feth, Kayser-i Rum, cihan fatihi Fatih Sultan Mehmet Han…" ifadelerini kullanan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Merak etmek, okumak, düşünmek ve harekete geçmek üzere olan bu eşsiz ve benzersiz hayatı öğrenmek, tarihimizden gelen kodlarımızı geleceğe taşımamızda her birimiz için ilham kaynağı olacaktır.

Aziz Milletimiz, ümidimizin çiçekleri, ikbal ışığımız çocuklarımız, gençlerimiz... Hiçbir şeyin imkansız olmadığını, her şeyin inanç ve irade ile mümkün olduğunu hayatlarıyla öğretenlerin ufukları, ufkumuz olsun. Hayallerinize engel olmak isteyenlere asla müsaade etmeyin. Hedeflerinizi ciddiye almayanları duymayın, mücadeleden vazgeçmeyin.

Bugün kutlu fethin 569. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimiz için kurduğu hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle toprağa dikilen her bir fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacaklardır."

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, İstanbul, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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