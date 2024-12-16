TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Hazine Bakanlıkları'nın 2025 bütçeleri görüşmeleri başladı.

16.12.2024 12:19
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TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan aldı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika

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