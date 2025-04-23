TBMM'de 23 Nisan Töreni

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk heykeline çelenk konuldu.
TBMM'deki ilk tören, Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve milletvekilleri ardından Anıtkabir'e gitti. - ANKARA
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