TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu'nda 19 Mayıs ve Kütahya'nın yatırımları üzerine gündem dışı konuşmalar yapıldı.

20.05.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, gündeme geçilmeden önce 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkını yedi düvele karşı dimdik ayakta tuttuğunu söyledi.

Samsun'da başlayan "büyük uyanışın" Ankara'da Cumhuriyetle taçlandırıldığını belirten Usta, Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi bu günü Türk gençliğine armağan ederek, gençliğin Cumhuriyet'in teminatı olduğunu en güçlü şekilde vurguladığını dile getirdi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Bor Arıtma Tesisleri ve Enstitüsünün Kütahya'da kurulması gerektiğini ancak kurulmadığını bildirdi. Kütahya'nın termal suları bulunan, tarihi ve turistik imkanlara sahip bir şehir olduğuna dikkati çeken Kasap, şehre gerekli ilginin gösterilmediğini ileri sürdü.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ülkenin her yanında coşkuyla kutlandığını kaydetti.

19 Mayıs'ın yıllarca savaşmaktan bitap düşmüş, umut ve hevesleri kırılmış bir milletin tekrar sahneye çıkarak tarihinden aldığı güçle milletin kaderinin değiştiği gün olduğunu ifade eden Aksu, Samsun'un sadece dünün değil yapılan yatırımlarla yarının da lider şehri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlediğini anlattı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Kütahya, Yaşam, Bor, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı 16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti! Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:35
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
22:34
İstanbul’da giyim mağazasına kurşun yağdırdı 5 yaralı var
İstanbul'da giyim mağazasına kurşun yağdırdı! 5 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 18:50:42. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.