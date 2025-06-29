TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri - Son Dakika
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Politika

TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri

TBMM\'de İklim Kanunu Görüşmeleri
29.06.2025 15:39
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TBMM Genel Kurulu'nda 'İklim Kanunu Teklifi' ve enerji maden düzenlemeleri görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 'İklim Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Teklifin kanunlaşması halinde Genel Kurulda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul geçen hafta ilk bölümü tamamlanan, 'İklim Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre; her ilde vali başkanlığında, İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, 'Net Sıfır Emisyon' hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı; ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisi'ni kuracak, ithal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Kanun teklifi ile ayrıca doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin liradan 5 milyon TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon lira, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin lira idari para cezası verilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, 3 Temmuz Perşembe günkü toplantısında görüşmeye devam edecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerini sürdürecek. Komisyon, bu haftaki toplantısında, Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının bilanço ve netice hesaplarını ele alacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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