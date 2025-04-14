TBMM\'de İklim Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurul, ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklifte öne çıkan maddelere göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından Genel Kurul'da bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerini ele alınacak. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Komisyonda; Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Üst kademe kamu yöneticisi olarak atanacaklarda aranan hizmet süresi hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

KİT Komisyonu toplanıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine başlayacak. Komisyonda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş, TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği yetkilileri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonunda, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesindeki sorunlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yetkilileri milletvekillerine bilgi verecek. Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. - ANKARA