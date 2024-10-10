TBMM'de Kişisel Veriler İçin Üye Seçimi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üye seçimi yapıldı.

CHP grubuna düşen bir üyelik için Tamer Aksoy ve Dilek Geyve, DEM Parti grubuna düşen bir üyelik için Bayram Arslan ve Deniz İdeli, MHP grubuna düşen bir üyelik için ise Muhammed Serdar Cafoğlu ve Ömer Çakmak aday gösterildi.

271 milletvekili oy kullandı. CHP grubuna düşen üyelik için Tamer Aksoy, DEM grubuna düşen üyelik için Bayram Arslan ve MHP grubuna düşen üyelik için Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi. - ANKARA