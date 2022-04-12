TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi

12.04.2022 19:33
TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından CHP, İYİ Parti, HDP'nin grup önerileri, oylanarak reddedildi ve bazı uluslararası sözleşmeler görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından CHP, İYİ Parti, HDP'nin grup önerileri, oylanarak reddedildi ve bazı uluslararası sözleşmeler görüşüldü.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yargılamanın, Suudi Arabistan'a nakledilmesiyle ilgili eleştiride bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin eleştirilerini yanıtlarken, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de polis teşkilatının 177'nci, Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) kuruluş 91'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.Konuşmaların ardından CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri oylanarak reddedildi. Bazı uluslararası sözleşmelerin görüşmelerine geçildi.


YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 19:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement