TBMM'de Yeni Kanun Teklifi Görüşülecek - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Yeni Kanun Teklifi Görüşülecek

TBMM\'de Yeni Kanun Teklifi Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta bazı kanun değişiklikleri ve komisyon çalışmaları ele alınacak.

11.05.2025 15:09
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TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklifle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon salı günü Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ), Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek AŞ'yi, çarşamba günü Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'yi, perşembe günü ise Ziraat Bankası yetkililerini dinleyecek.

Diğer taraftan Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Komisyon raporu için bir araya gelecek.

Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu ise çarşamba günü Bolu Valiliği'ni kabul edecek. Aynı gün Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı Kararlarını, perşembe günü ise Kamu Denetçilerinin 2024 Yıllık Raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili yetkilileri dinleyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

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