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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

16.02.2022 15:05
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Manavgat orman yangınında evleri yanan vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, evleri yanan vatandaşlara, "Evleriniz devlet tarafından yapılacak ve yüzde 50'si yine devlet tarafından karşılanacak" sözünü verdiğini aktardı.

Evlerin yapım aşamasına geçildiğinde, evi yanan vatandaşlara boş sözleşme imzalatıldığını iddia eden Arı, şunları kaydetti:

"Bu boş sözleşmenin anlamı nedir? Belli ilçelerde inşaat süreci başlatıldı. Ancak yangının meydana geldiği temmuz ayından bu güne kadar Alanya ve Gündoğmuş'ta daha bir çivi bile çakılmadı. İnşaat süreci devam eden yerlerde TOKİ tarafından iş ihaleye verildi ve müteahhit tarafından inşaat süreci başlatıldı. Peki bu boş sözleşme neden imzalatıldı? Müteahhit işi almış. Devletin resmi bir ihalesinde ihale yapılmışsa rakamlar belli olmaz mı?"

Konuyu soru önergesi ile gündeme getirdiğini belirten Arı, "Fiyatlar ve indirim oranları netleşmediği için vatandaşa bildirim yapılmamıştır." yanıtını aldığını ifade etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil "14 Şubat 1075 Amasya'nın fethi", HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir de "Bingöl'ün sorunları" üzerinde konuşma yaptı.

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Milletvekili, Haydar Akar, İnşaat, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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