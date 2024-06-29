TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında, Erzincan'da incelemelerine başladı.

Komisyon Başkanı Yurdunuseven, komisyon üyesi milletvekilleri ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de katıldığı inceleme öncesi Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonda her partiden temsilcilerin olduğunu söyledi.

Devlete emanet olarak teslim edilen hükümlü ve tutukluların durumlarını, problemler varsa tespiti ve bunları iyileştirmeyle neler yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını belirten Yurdunuseven, şöyle konuştu:

"Biz yine içeride tespitlerimizi yapacağız ve raporlarımızla birlikte üst kuruluna teslim bundan sonra gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Çalışmalarımızın verimli sonuçlarını alıyoruz. Dün Erzurum'da söylemiştim. Çocukların hafta sonları görüşleriyle ilgili. Yine bununla ilgili çok fazlasıyla yaptığımız tavsiyelerin karşılığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü dediğimiz gibi neticede insan odaklı çalışıyoruz. Yaratılanı Yaratandan ötürü seviyoruz. İyi çalışmalar, güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. ve içerideki mahkumlarımızın da insan onuruna yakışır şekilde cezalarını çekip topluma ıslah olarak dönmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız çabalarımız bu yöndedir."

Genelde cezaevlerinin içerisindeki sorunların bölgesel olarak değişebildiğini, tüm personelin hükümlü ve tutuklulara karşı özel bir muamelesi ve özel bir şiddetinin söz konusu olmadığını anlattı.

Bireysel hataları tespit ettiklerini ifade eden Yurdunuseven, şunları kaydetti:

"Bunu da devletimiz ve ilgili bakanlık gerekli çalışmaları, idari ve yargısal olarak çalışmalara devam ediyor. Onlara gerekli cezalar veriliyor. Bu bizi memnun ediyor. Çünkü dediğimiz gibi 1980-1990 yıllardaki cezaevleriyle karşılaştırdığımızda bu yön bizi sevindiriyor. Bölgesel bazı hatalar olabilir. Sıkıntılar olabilir. Bizim amacımız da bu zaten. Bunları tespit etmek bakanlığa bildirmek ve gerekli tedbirleri, çalışmaları yapmalarını sağlamak."