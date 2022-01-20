TBMM kadın istihdamı ve girişimciliğinin artırılması alt komisyonu toplandı - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, "Gelir testinde baz aldığımız kişi başı gelir tutarı aile içinde,1668 liraya yükselmiştir." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan, "Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu", AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

Savaş Alıç, komisyonda yaptığı sunumda, 2008'deki Sosyal Güvenlik Reformu ile eşit, adil, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin hedeflendiğini söyledi.

Alıç, eşit şartlarda eşit hizmet sunan sosyal güvenlik sistemiyle kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı grupların da çalışma hayatıyla ilgili durumları göz önünde bulundurularak, bu gruplara yönelik düzenlemeler yapıldığını ve bazı avantajlar sağlanmaya çalışıldığını aktardı.

Geçen yıl 232 lira olan emzirme ödeneğinin 2022'de 316 liraya yükseltildiğini anlatan Alıç, 2021'de 496 bin 193 sigortalı için yaklaşık 116 milyon liralık emzirme ödeneği sağlandığını söyledi.

Doğum borçlanması uygulaması hakkında bilgi veren Alıç, 2 çocuk için doğum borçlanmasının 2014'te 3 çocuğa çıkarıldığını, bu imkandan geçen yıl 23 bin 206 sigortalının faydalandığını kaydetti.

Alıç, kadın sığınma evlerinde kalan kadınların genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılandığını anımsattı.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelir tespiti neticesinde değerlendirildiğini, aynı hanede yaşayan, aile içindeki kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından karşılandığını belirten Alıç, bu prim tutarının 200 lira 15 kuruş olduğunu söyledi. Alıç, "Gelir testinde bizim baz aldığımız kişi başı gelir tutarı aile içinde,1668 liraya yükselmiştir." diye konuştu.

Kurum olarak istihdamın korunması veya artırılması amacıyla sigorta primi teşvik ve destek uygulamaları yaptıklarını dile getiren Alıç, 2021 sonu itibarıyla 19 ayrı sigorta prim teşvik ve destek uygulaması bulunduğunu, bunlardan 2'sinin sona erdiğini, diğerlerinin uygulanmasına devam edildiğini söyledi.

Alıç, Ekim 2021'de yaklaşık 2 milyon iş yerinde, 3 milyon 928 bin 129'u kadın olmak üzere, 12,8 milyon çalışan için sigorta pirimi teşvik ve destek uygulaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.