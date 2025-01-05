TBMM, Sağlık Sigortası Teklifini Görüşecek - Son Dakika
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Politika

TBMM, Sağlık Sigortası Teklifini Görüşecek

TBMM Genel Kurulu, sosyal sigortalar ve sağlık sigortası düzenlemelerini ele alacak.

05.01.2025 12:18
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TBMM Genel Kurulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve devlet memurlarına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu toplanmama kararı almıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Kurul, haftalık çalışmasına 7 Ocak Salı günü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşerek başlayacak.

Teklife göre, yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek teklifle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin düzenlemeler

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerini tamamlanmasının ardından Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre de meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek.

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Ankara Üniversitesinden akademisyenleri dinleyecek.

Öte yandan DEM Parti heyeti yarın AK Parti TBMM Grubunu ziyaret edecek. Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek.

DEM Parti heyeti ayrıca Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek.

Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Sigorta, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM, Sağlık Sigortası Teklifini Görüşecek - Son Dakika

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