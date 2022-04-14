TBMM yerleşkesine bahçe satranç takımı kuruldu - Son Dakika
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TBMM yerleşkesine bahçe satranç takımı kuruldu

14.04.2022 11:53
TBMM yerleşkesine bahçe satranç takımı kuruldu

23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları etkinlikleri kapsamında Meclis Halkla İlişkiler Binası girişine bahçe satranç takımı kuruldu.

23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları etkinlikleri kapsamında Meclis Halkla İlişkiler Binası girişine bahçe satranç takımı kuruldu.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kurulum sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Düzenlenen organizasyonun amacının gençlerde satranç sporuna karşı farkındalık uyandırmak olduğunu belirten Kumbuzoğlu, bu amaçla TBMM'de 7-8 ve 9-12 olmak üzere, iki farklı yaş kategorisinde 48'er sporcunun katılımıyla turnuvalar düzenlendiğini anımsattı.

Kumbuzoğlu, turnuvalarda başarı elde eden sporcular için ilerleyen günlerde final etabının başlayacağını ifade etti.

Satrancın gençler için çok önemli bir spor olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Bu organizasyonu Meclis'e taşımak bizim için büyük onur ve şeref kaynağı oldu. Bu tür etkinlikleri Meclis'in her tarafına yaymak amacındayız. Şu an bahçe satranç takımının kurulduğu alanı günde 5 bin kişi kullanıyor. Bu organizasyonları kulislerde ve milletvekillerinin yoğun kullandığı alanlarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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23 Nisan, gençlik, Çocuk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM yerleşkesine bahçe satranç takımı kuruldu - Son Dakika


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