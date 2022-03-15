TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Vakfın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Uluslararası İyilik Ödüllerine layık görülenler, ulusal ve uluslararası alanda farklı dillerde, yaşanmış yaklaşık 500 hikayenin, oluşturulan komisyonlar tarafından titizlikle değerlendirilmesi sonucu belirlendi.

Törende, ödül için açıklanan ilk isim, müzik kariyerinin zirvesindeyken Müslümanlığı seçen, duruşu ve yaptıklarıyla hem Müslüman hem de gayrimüslimlerin kalplerine dokunmayı başaran Yusuf İslam oldu. Yusuf İslam, katılımcılara video mesaj ile seslendi.

Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde, ektiği çiçeklerle Taşlıbel Çiçekli Cami'yi herkesin hayran kalacağı bir mekana dönüştüren, çiçeklere çocukların isimlerini vererek, camiyi çocukların severek geldiği bir yer haline getiren cami imam hatibi Ahmet Aydemir de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Sivas'ın Suçatı beldesinde yaşayan ve yaptığı minberleri Türkiye'nin dört bir yanındaki camilere bağışlayan 86 yaşındaki Ali Önder, ödül verilen bir diğer isim oldu.

Afrika'da çeşitli ülkelerde su kuyusu açılması, savaştan etkilenen çocuklara yardım edilmesi faaliyetlerine katılan Gamze Özçelik ile Müslümanlığı seçtikten sonra New York Brooklyn'de 40 gün 40 gece uyuşturucu nöbeti sayesinde birçok batakhanenin kapatılmasını sağlayan kanaat önderi Siraj Wahhaj'a da ödül verildi.

Vefa ödülleri

Törende, başlattıkları oturma eylemiyle terörün pençesinden çocuklarını kurtaran ve terörle mücadelenin simgelerinden biri haline gelen Diyarbakır anneleri de ödül aldı.

Ayrıca, koronavirüs salgınıyla beraber sokağa çıkma yasağında vatandaşlara hizmet için çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, milli eğitim müdürlüğü; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile 112 Acil Hizmet Merkezi temsilcilerine ödül verildi.