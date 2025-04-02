Tekin'den CHP'ye FETÖ Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Tekin'den CHP'ye FETÖ Eleştirisi

Tekin\'den CHP\'ye FETÖ Eleştirisi

Bakan Tekin, CHP'nin boykot çağrılarına FETÖ ile bağlantı kurarak yanıt verdi, eleştirilerde bulundu.

02.04.2025 15:09
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına destek vermesine ilişkin, "FETÖ unsurları, siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı. AK Parti ve MHP bu unsurlardan kısa sürede kurtuldu. CHP ise, Mayıs 2010'da Deniz Baykal'a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden geleneksel ve sosyal medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, "CHP'nin içine düştüğü akıl tutulmasını izah etmekte herkes zorlanıyor. Kanımca Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılındaki 'One minute' çıkışı, Türkiye'de siyasal hayatta birçok dinamiği yerinden oynattı" ifadelerini kullandı.

"FETÖ siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı"

Tekin, "Kendi kişisel siyasi çıkarları için ülkesini satmaktan çekinmeyen küresel yapının Türkiye'deki maşası olan FETÖ unsurları, siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı. AK Parti ve MHP bu unsurlardan kısa sürede kurtuldu. CHP ise, Mayıs 2010'da Deniz Baykal'a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadı" dedi.

"Yabancı medyaya verdikleri röportajlar 2009 sonrasında yaşananları anımsatmakta"

Bakan Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yabancı medyaya verdikleri röportajlarda küresel sermayeye atfen kullandıkları 'Biz sizin adınıza Türkiye'de bu kavgayı veriyorduk, şimdi bizi yalnız bırakıyorsunuz' şeklindeki açıklamalar, ardından Gezi olaylarını hatırlatan sokak hareketleri çağrısı ve son olarak boykot söylemleri, tam da 2009 sonrasında yaşananları anımsatmaktadır."

"Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar hesapsızca hareket etmekte"

Bakan Tekin, "Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir. Bu tavrın demokrasiyle, hukuk devletiyle, bağımsızlıkla ve vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığını kendilerine hatırlatmak, bizler için bir vatandaşlık borcudur" dedi.

Boykot çağrısının ardından soruşturma başlatılmıştı

2 Nisan'daki boykot çağrısına destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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