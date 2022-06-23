Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, ardından esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, ardından esnafı ziyaret etti

23.06.2022 14:46

Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, ardından esnafı ziyaret etti Tekirdağ'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce miting yaptı sonrasında ise esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, ardından esnafı ziyaret etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce miting yaptı sonrasında ise esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasında kalan Akşener zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan il binası önüne otobüs ile gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti öncesi burada vatandaşlara seslendi. Kalabalığın arasında konuşmasını tamamlayan Akşener, daha sonra çevrede bulunan esnafları ziyaret etmek isterken kalabalığın arasında kaldı. İlerlemekte bir süre güçlük çeken Akşener'e görevli korumalar yardım etti.

Kalabalığı içerisinde sıyrılan Meral Akşener, esnafları ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dineldi.

Buradaki programını tamamlayan Akşener daha sonra Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, ardından esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, ardından esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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