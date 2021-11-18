Üye Girişi
Temel Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili şaşırtan açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili şaşırtan açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı

18.11.2021 22:54

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'la görüşmesinde yaşanan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce koltuk krizinin yaşanmadığını belirten Karamollaoğlu, "Yemek teklifini, ben öğle yemeği yemediğim için kabul etmedim. Ama bu benim hatam. Öğle yemeğini teklifini kabul etmem gerekirdi. Kabul etseydim oturma krizi de olmazdı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmeye oturma düzeni damga vurmuştu. Erdoğan, elini sıktığı Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine biraz daha uzakta bulunan üçlü koltuğa yönlendirmişti. Yayınlanan videoda Saadet Partisi liderinin "Böyle mi geçeyim?" diye sorduğu duyulmuştu. Karamollaoğlu ise yaşanan olayın koltuk krizi olmadığını söylemişti.

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Siyaset Özel" programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KABUL ETSEYDİM KRİZ OLMAZDI"

Uzunca süre gündemi meşgul eden koltuk krizi ile ilgili soruya yanıt veren Temel Karamollaoğlu, "Randevuyu ben istedim. Yemek teklifini ben öğle yemeği yemediğim için kabul etmedim. Ama bu benim hatam. Öğle yemeğini teklifini kabul etmem gerekirdi. Kabul etseydim oturma krizi de olmazdı. Ben bir şeyi reddetmek için yapmadım. Kendiliğinden oldu. Hem öğle yemeği yemediğim için." şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili şaşırtan açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili şaşırtan açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı - Son Dakika


Son Dakika

Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk 22:50 Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi 13:42 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi

Son Dakika Haberleri
22:52 Ailelerine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışan iki kardeş için arama çalışmaları başlatıldı
22:49 Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunda yaş ortalamasının zirvesine oturduk
22:29 Helalleşme mesajı seçim stratejisi mi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu bizzat cevapladı
22:23 Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek
21:56 Fatih Terim, TFF başkanı olabilir mi? Ümit Davala, İmparator'un yeni hedefi hakkında ipucu verdi
21:55 Karamollaoğlu'ndan faiz kararıyla ilgili gündem olacak benzetme: Alkol komasına girmiş hasta
21:52 Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim
21:43 AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç yaşamını yitirdi
21:17 Ekrem İmamoğlu'ndan 11 lirayı geçen dolarla ilgili mesaj: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz
21:09 Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak A Milli Takım sözleri: Kuntz gitti, Fatih Terim geldi
Ailelerine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışan iki kardeş için arama çalışmaları başlatıldı Ailelerine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışan iki kardeş için arama çalışmaları başlatıldı         
22:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 23:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili şaşırtan açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement