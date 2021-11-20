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Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru

20.11.2021 09:53

Canlı yayınlarda genelde sakin üslubuyla tanınan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, önceki gün katıldığı yayında gelen soru üzerine sinirlerine hakim olamadı. Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı'nın "Erken seçim olursa adayınız kim olacak? Apar topar mı karar vereceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu sinirli bir şekilde "Bu boş bir iş" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önceki gün Haber Global ekranlarında katıldığı programda ilginç anlar yaşandı. Genelde yayınlardaki sakin üslubu ile tanınan Karamollaoğlu, gelen bir soru üzerine sinirlerine hakim olamadı.

"APAR TOPAR MI KARAR VERECEKSİNİZ?"

Muhalefetin sürekli gündeme getirdiği erken seçim konusunun konuşulduğu sırada Yeni Akit Gazetesi yazarı Yakışıklı'nın "Erken seçim kararı alındığı zaman da 3 ay içinde adayınız kim olacak sorusu akla geliyor. Apar topar mı karar vereceksiniz?" sorusu canlı yayında tansiyonu yükseltti.

"NE DEMEK APAR TOPAR"

Erken seçimin yapılmasının faydalı olacağını ama bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini belirten Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu "Karar verilmeden neden bunun üzerine durulsun ki. Ne demek apar topar. Benim anladığım istiyor ki AK Parti, 'Bugünden adayınızı çıkarın. Seçime kadar ben onun iflahını keserim' diyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Yakışıklı da "Yıpranır diyorsunuz yani. Peki, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan en favori aday olarak yıpranmıyor da sizin adayınız neden 3 ayda yıpranıyor? Efendim, siz yıpranacak bir aday mı göstereceksiniz?" diye sordu. Karamollaoğlu ise bu soruya "Erdoğan favori ligden düştü gibi görünüyor" cevabını verdi.

KARAMOLLAOĞLU: BU BOŞ BİR MÜZAKARE

Yakışıklı'nın sözleri üzerine sinirlendiği görülen Saadet Partisi lideri, kelimeleri söylerken dili dolaşarak "Şimdi bu o kadar boş bir müzakere ki. Biz olmayan bir meselenin üzerinde fikir yürütüyoruz. Bu boş bir iş. Yok ki bir aday henüz. Dur bakalım. Bu mesele niye bu kadar ilgilendiriyor. Bırakın onlar düşünsün. Sen niye bu kadar yoruluyorsun." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru

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SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru - Son Dakika
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