Temel Karamollaoğlu, "sığınmacı" tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir! - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu, "sığınmacı" tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!

10.05.2022 08:55
Temel Karamollaoğlu, "sığınmacı" tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, altılı masa ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz ülkemizi yeniden derleyip toparlamaya, insanımızın yüzünü güldürmeye talibiz. Yani biz zora talibiz. Kurulan tuzakların, senaryosu yazılmış oyunların farkındayız." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan sığınmacı tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Temel Karamollaoğlu, 'sığınmacı' tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!

'Altılı masanın' sağduyu ve istişare masası olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasının öncelikle Ümit Özdağ'ın başrolünde olduğu sığınmacı mevzusuna dair görüşleri şöyle:

"BASİT KABADAYILIKLAR BİZİM İŞİMİZ DEĞİLDİR"

"Birçok problemimiz var ve her meselede anlaşılıyor ki; bu iktidarın bunlara çözüm üretmeye ne niyeti ne de takati var... Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikle Cemil Meriç'in ifadesiyle; 'üslûbumuz kimliğimizdir'.

Temel Karamollaoğlu, 'sığınmacı' tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!

Biz Saadet Partililer olarak, birileri kutuplaşmayı körüklemek adına üslûbunu ne kadar çirkinleştirirse çirkinleştirsin; daima sözün güzelini söylemeye devam edecek, işin de doğrusunu yapacağız. Önceliğimiz; ülkemizin problemlerini çözmek, tercihimiz insanımızın sıkıntılarını gidermektir. Ucuz şovlar, çirkin polemikler, basit kabadayılıklar bizim işimiz değildir!"

"ALTILI MASA; UZLAŞI, NORMALLEŞME, SAĞDUYU VE İSTİŞARENİN MASASIDIR"

"Biz ülkemizi yeniden derleyip toparlamaya, insanımızın yüzünü güldürmeye talibiz. Yani biz zora talibiz. Kurulan tuzakların, senaryosu yazılmış oyunların farkındayız. Altılı masa kurulmasın diye bin bir türlü plan yaptılar, masa kurulduktan sonra yine akla hayale gelmedik iftiralar attılar... Seçim kanununu değiştirdiler, baktılar ki yine olmadı... Altılı masa topluma umut oldukça ve insanımızın güvenini kazandıkça; şimdi de senaryosu epey kötü olan, figüranlarının da epey kötü performans sergilediği yeni oyunları gösterime aldılar...

Temel Karamollaoğlu, 'sığınmacı' tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!

Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız... Altılı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır. Artık bu bozuk tezgâhın başındakileri de onlara yardımcı oyunculuk yapanları da ve bu tezgâhı da değiştireceğiz... Artık bu bayat oyunlar bir daha ülkemizde sergilenemeyecek, bu düzen değişecek. Kararlıyız! Hep birlikte yeni bir başlangıç yapacak ve her geçen gün umudu büyüteceğiz."

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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu, 'sığınmacı' tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu, "sığınmacı" tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir! - Son Dakika
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