Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ\'da İftar Programına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak üzere Tekirdağ'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ergene ilçesinde belediye binasını ziyaret ettikten sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan sokak iftarında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. İftar yemeği öncesinde vatandaşlarla tek tek görüşerek fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Bakan Bolat'a özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve ev sahibi Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ın da katıldığı iftar yemeği programında Bakan Bolat bir de konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, "22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan silahlı kuvvetlerimize, ordumuza, sanayimizden tarıma, hizmetler sektöründen ulaştırmaya varıncaya kadar her alanda Türkiye'yi 6,5 kat büyütmeyi başardık. Bundan sonra da Türkiye yüzyılı vizyonu ve hedefleriyle inşallah 86 milyon kardeşimizin esenliği, iyiliği için, aileleri için, çocukları için daha iyi bir gelecek daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları ve geçim şartlarını iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz. 7/24 görevdeyiz. Günde 3-4 saat uykularla vatandaşlarımıza daha iyi neler yaparız bunun çabası içindeyiz" dedi.

Bakan Bolat ayrıca, "En geç gelecek yılın başından itibaren devlet bütçesinden emeklilerimiz için esnafımız, çiftçimiz için işçimiz için memurumuz için, kobimiz için daha büyük imkanlar tahsis edilecek ve Türkiye, Türkiye yüzyılı vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam edecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ