TİP Genel Başkanı Baş: "Kadınların, emekçilerin bütçesini savunacağız" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Kadınların, emekçilerin, gençlerin, engelli yurttaşlarımızın haklarını ve bütçesini savunacağız." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinin başladığını anımsattı.

Parlamentoların oluşumuna neden olan en önemli görevlerinden birinin bütçe yapmak olduğunu belirten Baş, bütçe görüşmelerinin şeffaf yapılması gerektiğini kaydetti. Baş, "Halk yoksulluktan kıvranıyor. Bu arada kendini sultan zanneden zat asgari ücretin 35 katı maaş bağlamak istiyor kendisine ve bunu kapsayan bütçeyi sunmaya bile Meclis'e gelmeye tenezzül etmiyor. 83 milyonun geleceğini belirleyen bir bütçeyi tartışıyoruz, gerçekten utanmadan, sıkılmadan bir tane memur görevlendirip onu Meclis'te bütçe sunumu için karşımıza çıkarıyorlar." görüşünü savundu.

Baş, bütçe görüşmelerinde söz alma istediğinin görmezden gelindiğini iddia ederek, "Kadınların, emekçilerin, gençlerin, engelli yurttaşlarımızın haklarını ve bütçesini savunacağız." ifadesini kullandı.???????