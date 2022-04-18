Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret - Son Dakika
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Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret

18.04.2022 10:27
Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'da da yer aldı. Ardından Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer günün anısına TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'a Devrek bastonu ve plaket takdim etti.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı olarak devam etti. - ZONGULDAK

Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret
Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Yüksek İstişare Kurulu, Zonguldak, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret - Son Dakika


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