CHP'li Torun: "Türkiye Belediyeler Birliği şeffaf olmak zorunda" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) kaynaklarının ne şekilde harcandığını öğrenmeyi talep ettiklerini belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği şeffaf, hesap verebilir olmak zorunda." dedi.

Torun başkanlığındaki CHP heyeti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin TBMM Basın Kapısı önünde gazetecilere açıklama yapan Torun, TBMM Başkanı Şentop'u, TBB konusunda ziyaret ettiklerini söyledi.

Daha önce TBB Başkanı Fatma Şahin'e, TBB'nin kaynaklarını nerelere harcadığını, hangi belediyeye yardım yaptığını, hangi kamu kurumlarına yardım yaptığını, hangi belediyelere proje desteği verdiğini ve yurt dışında hangi belediyelere kaynak aktardığını sorduklarını dile getiren Torun, bugüne kadar bu sorulara yanıt alamadıklarını belirtti.

Torun, TBMM İçişleri Komisyonu'nu aralık ayında olağanüstü toplantıya çağırdıklarını, ocak ayında komisyon başkanının kararıyla toplantıya gerek duyulmadığının ifade edildiğini aktardı.

Seyit Torun, daha sonra Sayıştay Başkanı Metin Yener'i ziyaret ettiklerini, TBB'nin en son 2017'de denetlenmesi nedeniyle denetim taleplerini ilettiklerini anlattı.

Yener'in, TBB'nin yıllık takvim çerçevesinde denetlenebileceğini söylediğini ifade eden Torun, "Daha sonra birlik başkanına tekrar bir yazıyla talebimizi yineledik ama maalesef bugüne kadar yazılarımıza, taleplerimize hiçbir şekilde cevap bulamadık. Bugün de Sayın Meclis Başkanı'nı ziyaret ederek İçişleri Komisyonunun toplanması konusunda desteğini istedik, başından bugüne süreci ifade ettik." diye konuştu.

TBB Başkanı Şahin'in, encümen ve Meclis kararı olmadan işlem yaptığını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Talebimiz, buradaki kaynakların ne şekilde harcandığını bilmek. Sonuçta bu paralar belediyelerin bütçelerinden kesiliyor, burada her bir belediyenin hakkı var. Siz burayı nasıl kullandığınızı ifade etmezseniz, hangi belediyeye ne kadar yardım yaptığınızı, araç desteği verdiğinizi veya başka kurumlara, yerlere ne kadar destek verdiğini söylemezseniz bu doğru olmaz. TBB şeffaf, hesap verebilir olmak zorunda. Maalesef bugüne kadar bu sorularımıza yanıt bulamadık. Yanıt bulana kadar devam edeceğiz ve gerekirse hem hukuki hem de demokratik haklarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."