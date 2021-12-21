TR Düşünce Kulübü Başkanı Yakut güven tazeledi - Son Dakika

TR Düşünce Kulübü Genel Başkan Ercan Yakut güven tazeledi.

TR Düşünce Kulübü'nün 5. kongresi Merinos AKKM'de yapıldı. TR Düşünce Kulübünün 2009 yılında Bursa'da kurulduğunu ifade eden Genel Başkanı Ercan Yakut, "Kulübümüz ulusal ve uluslararası alanda siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal konularda fikri ürün geliştirmeyi hedeflemektedir. Düşünce Kulübü hiç bir kurum, kuruluş veya zümre tarafından finanse edilmeyen toplumsal fayda hedefiyle evrensel insan hakları çizgisinde faaliyet gösteren stratejik araştırma ve düşünce kuruluşudur. Düşünce kulübünün hedefi, din, dil, ırk ve mezhep farklılıklarını gözetmeden tüm insanların toplumsal refaha ulaşabilmelerini sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal konularda fikri ürün geliştirmektir. Ayrıca, sorgulayan, ötekileştirmeyen, insan hak ve özgürlüklerini içselleştirmiş, temellerinin adalet, merhamet ve yüksek ahlak üzerine kurgulamış her daim ilerlemeyi, gelişmeyi ve evrensel değerleri merkezine alan bir düşüncenin temsilcisi olmaktır. Tüm insanlığa söyleyeceğim, bize destek veren, bizimle olan herkese ve bütün insanlığa; onların sesleri için varız. Düşünelim ve birbirimizi anlayalım" dedi.

Kongreye katılan eski bakanlardan Faruk Çelik, "Kadim şehrimiz Bursa'nın fikri derinliğinin Türkiye'ye, dünyaya, insanımıza taşıyacak bir yapının oluşumunda bu düşünce kulüplerinin olması önemli. Düşünce Kulüplerinin siyasi bir mesele haline getirmek doğru değildir. Orijinal fikirlerin üretileceği bu merkezlerde buralara yarışır bir duruşun sergilenmesinin daha saygılı olacağına inanarak kongrenizin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Düşünce Kulübü kurucuları adına konuşan Zekeriya Yilmazgöz ise, "Düşünmek önemli, ilim önemli, ilmin vahiyle örtüşmesi önemli. Sistem hep birbirine benziyor. Atomun elektrik hareketleri, Samanyolu, gezegenler sistemi top yekün başkasının etrafında dolanıyor, hepsi birbirine benziyor. 7 yıllık ekonomi sürecinde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimi de yaşanır" diye konuştu.

Genel Sekreter Fatih Okumuş'un okuduğu faaliyet raporuna göre, "3 yıllık dönemde yüzlerce STK ziyaret edilerek toplumsal fayda odaklı işbirliği geliştirildiğini. İçişleri Bakanlığının hibe desteğiyle STK 4.0 projesinin yürüttüklerini bu proje kapsamında proje hazırlama, kaynak geliştirme, dijital dönüşüm, sosyal girişimcilik, web tasarımı, sosyal medya yönetimi ve içerik hazırlama konularında 3 bin STK çalışanına ve öğrenciye eğitimler verilmiştir. Bu dönemde 24 yüz yüze konferans, 15 çevrimiçi konferans, 22 çevrimiçi eğitim, 14 yüz yüze eğitimde on binlerce insana ulaşılmıştır" dedi.

DAĞDER Genel Başkanı Yaşar Türk'ün divan başkanlığı yaptığı genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak asil yönetim kurulu üye sayısı 21'e yükseltilirken, dernek ismi de TR Düşünce Kulübü olarak değiştirildi. - BURSA