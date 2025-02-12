Trump Gazze\'yi Devralma Planını Açıkladı

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüşmesinde, " Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile görüşmesinden önce Gazze'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını anımsatarak, Gazze'nin yaşanabilir bir alan olmadığını ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Orada satın alınacak bir şey yok. Orayı devralacağız ve elimizde tutacağız. Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Gazze'yi nasıl elinde tutacağına yönelik soruya, "ABD'nin yetkisi altında olacak" yanıtını verdi. ABD'nin Gazze'yi kontrol etmesiyle Orta Doğu'ya uzun zaman sonra ilk kez istikrarı getirebileceklerini savunan Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar, başka bir yerde güzel bir şekilde ve güven içinde yaşayacaklar" diye konuştu.

Mısır ve Ürdün'den belli bir ölçekte toprak parçası alıp Filistinlilerin buralara yerleştirileceğini kaydeden Trump, "Filistinliler Gazze Şeridi'nde olmak istemiyorlar ama başka seçenekleri de yok" dedi. Gazze planını Mısır'ın kabul edip etmeyeceğine dair açıklama da yapan Trump, "Yüzde 100 olmasa da yüzde 99 bu sürecin Mısır'la yürütülebileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Donald Trump, Gazze'yi devraldıktan ve inşa ettikten sonra buranın nasıl değerlendirileceği konusunda ise "Burayı çok düzgün bir şekilde işleteceğiz. Çok büyük ölçekte, belki de bu alandaki en büyük ölçekte bir ekonomik kalkınmaya sahip olacak. Orada oteller, ofis binaları, konutlar ve diğer şeyler de dahil olmak üzere pek çok iyi şey inşa edeceğiz" diye konuştu.

KRAL ABDULLAH: MISIRLILARIN GÖRÜŞLERİNİ ORTAYA KOYMALARINI BEKLEYELİM

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini bildirdi. Kral Abdullah, "Mısır ve Arap ülkelerinin bir planı olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Muhammed bin Selman tarafından Riyad'daki görüşmelere davet ediliyoruz. Bence asıl mesele, bunun herkes için iyi olacak şekilde nasıl yürütülebileceğidir" açıklamasını yaptı.

Kral Abdullah, bu süreci hem ABD hem Ürdün hem de diğer bölge ülkeleri lehine sonuçlandırmak istediklerini de söyledi.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Trump ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı olduklarını dile getirdi. Kral Abdullah, "İki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşmak bölgesel istikrarı sağlamanın yoludur. Bunun için ABD'nin liderliğine ihtiyaç vardır" ifadesini kullanarak, Trump'ın bir 'barış adamı' olduğunu aktardı.