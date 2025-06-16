Trump: İran Savaşı Kazanmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump: İran Savaşı Kazanmıyor

16.06.2025 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın gerilimi düşürme isteğini ilettiğini fakat geç kalındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail ile devam eden gerilimi düşürmek istediğine dair herhangi bir sinyal alıp almadığı ya da aracılardan herhangi bir mesaj gelip gelmediği sorusuna, "Konuşmak istiyorlar ama bunu daha önce yapmalıydılar. İran bu savaşı kazanmıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Kananaskis kentinde geldi. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalara değindi. Bir gazetecinin İran'ın İsrail ile devam eden gerilimi düşürmek istediğine dair herhangi bir sinyal alıp almadığı ya da aracılardan herhangi bir mesaj gelip gelmediği sorusuna Trump, "Konuşmak istiyorlar ama bunu daha önce yapmalıydılar. 60 günlük süreçte anlaşma olmadı. Şimdi konuşmaları gerekiyor, yoksa çok geç olacak. İran bu savaşı kazanmıyor" dedi.

İran'ın ateşkes için ABD'den yardım istediği iddia edilmiş, İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla Trump'tan nükleer müzakerelerde İran'ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği öne sürülmüştü.

ABD'nin İran-İsrail çatışmalarına askeri olarak müdahil olması için neyin gerekli olduğuna dair bir soruya Trump, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

"G7 değil, G8 olmalıydı"

G7 formatına yönelik eleştiride bulunan Trump, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ın ilhakı sonrası G8 gruptan çıkarılmasını "tarihi bir hata" olarak nitelendirdi. Trump, o dönemde alınan kararın sorumluluğunu ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yükledi. "Eğer Rusya bugün masada olsaydı, Ukrayna'da savaş çıkmazdı" ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın dışlanmasının uluslararası ilişkileri daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. Trump, "Ben o dönemde siyasette değildim ama bunun büyük bir hata olduğunu söyledim. Rusya dahil olsaydı, bu savaş yaşanmazdı. Düşmanınız masadaysa savaş çıkmaz. O zamanlar Putin gerçekten bir düşman mıydı, emin değilim" dedi.

"Gümrük vergisi mi, karmaşık anlaşmalar mı?"

ABD-Kanada ticaret görüşmelerinin gidişatına yönelik sorularını da yanıtlayan Trump, sürecin tıkanmış görünse de çözülebileceğini ifade etti. Trump, "Ben her zaman gümrük tarifelerinden yanayım. Basit, net ve hızlıdır. Mark'ın yaklaşımı ise daha karmaşık ama o da değerli bir bakış açısına sahip. İki modeli de masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmaya dair bir takvim verilmese de birkaç gün ya da hafta içinde bir sonuca ulaşılabileceğini söyledi.

"Tarihin en büyük sınır dışı programını başlatıyoruz"

Göç politikalarına değinen Trump, federal kurumların "tarihin en büyük toplu sınır dışı operasyonunu" başlatacağını belirtti. Özellikle New York, Los Angeles ve Chicago şehirlerini hedef alan Trump, bu bölgelerin "suçlularla dolup taştığını" iddia ederek, ICE baskınlarının yoğunlaştırıldığını açıkladı. Trump, "Biden yönetimi, 21 milyon yasadışı göçmenin ülkeye girişine izin verdi. Bu kişilerin çoğu çete üyesi, suçlu ve hapishaneden salıverilmiş kişiler. Onları şehirlerde topladılar çünkü oy potansiyeli olarak görüyorlar. Bu olmayacak" dedi.

Çin'in G7'ye katılma ihtimali sorusuna ise Trump, "Fena fikir değil" cevabını verdi. - ALBERTA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran Savaşı Kazanmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu

18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
15:22
Netanyahu’nun “Harekete geçiyoruz“ sözleri sonrası İsrail, Tahran’ı vurdu
Netanyahu'nun "Harekete geçiyoruz" sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:17
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
08:42
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
08:41
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 20:31:25. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran Savaşı Kazanmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.